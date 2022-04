Anitta veste look verde e amarelo para representar a favela no Coachella

A cantora Anitta, 29, elegeu um look verde e amarelo para iniciar a sua apresentação no festival da Califórnia Coachella. Porém, ela também fez algumas trocas de roupa no palco e levou os fãs à loucura.

Antes do show, Anitta disse que queria representar o Brasil e a favela nos Estados Unidos no evento que é um dos mais tradicionais e famosos do mundo. A apresentação foi registrada pelo canal do festival no YouTube.

O cenário representava a comunidade com direito a caixas de som, moto e a vibe encontrada nos bailes funk do Rio. Ao menos 40 bailarinos fizeram parte das apresentações.

Logo de início, a brasileira recebeu o rapper Snoop Dogg para cantar com ela "Onda Diferente". Depois, foi a vez de Saweetie subir ao palco para cantar "Faking Love". E claro que não poderia ficar de fora o hit top 1 do mundo "Envolver", além da canção em espanhol "Me Gusta".

Mas nem só de hits em outros idiomas se fez o show. Anitta levou seus sucessos brasileiros ao palco, tais como "Vai, Malandra", "Bola Rebola" e "Movimento da Sanfoninha".

Famosos brasileiros estão nos Estados Unidos para curtir o evento como Jade Picon, Bianca Andrade, Isabeli Fontana, Di Ferrero, Camilla de Lucas, Agatha Moreira, Rodrigo Simas e Sasha Meneghel.

Com apresentações que se repetem em cada final de semana, o Coachella acontece de 15 a 17 e 22 a 24 de abril, na cidade de Indio, na Califórnia. Os shows de Anitta vão ocorrer às sextas-feiras, dia 15 e 22, e os da Pabllo Vittar aos sábados, 16 e 23.

A organização do Coachella divulgou que a cobertura do evento ainda terá entrevistas exclusivas com os artistas, cenas de bastidores, sorteios e outras atrações para quem acompanhar a transmissão virtual. Foi anunciada também uma loja online através da plataforma YouTube Shopping para que os fãs comprem brindes do festival.

Esta edição do festival será a primeira desde uma série de cancelamentos devido à pandemia de Covid-19 -primeiro, em abril de 2020, data que foi remarcada para outubro do mesmo ano e passou depois para abril de 2021, que também foi adiada.

Entre os artistas que encabeçam as apresentações no evento, estão Kanye West, Billie Eilish, Harry Stiles, Swedish House Mafia e Doja Cat.