O Grupo Tholl se prepara para cumprir uma mini-turnê pelo Estado, passando por Rio Grande, Canguçu e Encruzilhada do Sul, entre os dias 22 e 24 de abril. A trupe irá apresentar o espetáculo Cirquin, que apresenta uma história de amor, através de danças, acrobacias e técnicas circenses.

Inspirada no teatro mambembe, a peça passa primeiro por Grande, na próxima sexta-feira(22), às 18h, no Praça Rio Grande Shopping. Sábado (23) segue para Canguçu, onde será apresentada às 20h, no Ginásio Municipal de Esportes Conrado Ernani Bento. No domingo(24) o palco será no Ginásio Associação Divina Providência, às 17h, em Encruzilhada do Sul. A entrada é franca, mediante doação de um quilo de alimento não perecível, que será revertido para o Programa Mesa Brasil, do Sesc. Em todas as cidades acontecem oficinas para interatividade com o público, três horas antes dos espetáculos.

As apresentações integram o projeto patrocinado pela CMPC, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que ofertará apresentações do Cirquin em três cidades da região florestal da empresa. No segundo semestre uma nova rodada de exibições será anunciada. Dentro do projeto, de abril a dezembro acontece ainda o Tholl Oficinas, onde crianças de seis a 12 anos participam de cinco modalidades de oficinas de técnicas circenses, no turno inverso à escola. As aulas são nas terças e quartas-feiras, divididas entre maquiagem cênica, técnicas circenses de solo, trampolim acrobático, teatro e acrobacias.