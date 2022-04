Sala Redenção dá início à programação comemorativa de seus 35 anos

Comemorando 35 anos de história, a Sala Redenção (Campus Central da Ufrgs - Av. Paulo Gama, 110) apresenta uma programação comemorativa que se estende ao longo do ano, a começar pela mostra Cinema dos Anos 80. O festival, que resgata o contexto do surgimento da Sala por meio de filmes representativos do imaginário do período, estará em cartaz de 18 a 29 de abril, com sessões gratuitas de segunda a sexta-feira, às 15h e às 19h.

Entre os filmes exibidos na mostra estão E.T. (1982), de Steven Spielberg, maior bilheteria mundial daquela década, e Veludo Azul (1986), de David Lynch, marco do cinema independente (confira programação completa abaixo).

Para marcar o dia do aniversário, na sexta-feira (22), a equipe preparou uma maratona, das 13h às 22h, que reúne alguns dos filmes exibidos nos primórdios da história da Sala Redenção, como o longa O Circo (1928), de Charles Chaplin, e os documentários Koyaanisqatsi (1982), de Godfrey Reggio, e Panorama do Cinema Brasileiro (1968), de Jurandyr Noronha. Finaliza a comemoração uma seleção de curtas dirigidos por George Meliès, em alusão à icônica pintura da fachada do prédio do cinema universitário, inspirada no filme Viagem à Lua, do ilusionista francês. A sessão ganha trilha improvisada ao vivo pelo trio Desandance - Bel Medula, Iuczan e Rai, formado por professores do Instituto de Artes.

Até o final do ano, a programação comemorativa da Sala Redenção dá sequência à proposta de mostras que destacam aspectos marcantes de sua história, além de apresentar sessões de cinema ao ar livre, cineconcertos, exposição de materiais gráficos e lançamento de um documentário produzido por sua equipe. Mais informações no site ufrgs.br/difusaocultural

PROGRAMAÇÃO | MOSTRA CINEMA ANOS 80

Aventureiros do Bairro Proibido

(Big Trouble in Little China | dir. John Carpenter | EUA | 1986 | 99 min)

Caminhoneiro aceita levar amigo chinês ao aeroporto para buscar a noiva, sem imaginar que esse é o começo de uma batalha sobrenatural entre o bem e o mal. Os olhos cor de esmeralda da noiva do amigo atraem um feiticeiro imortal e seus asseclas.

18 de abril | segunda-feira | 15h

27 de abril | quarta-feira | 19h

Depois de Horas

(After Hours | dir. Martin Scorsese | EUA | 1985 | 97 min)

Paul Hackett, um operador de computadores em Manhattan, odeia seu trabalho tanto quanto sua solitária vida particular. Cansado da monotonia, ele decide visitar um café, onde conhece a encantadora Marcy. Mais tarde, Paul decide encontrar Marcy na casa de uma amiga da moça, no SoHo, e precisa enfrentar uma sequência de eventos inesperados, embaraçosos e até perigosos, ao ser confundido com um bandido.

18 de abril | segunda-feira | 19h

29 de abril | sexta-feira | 15h

A História Sem Fim

(Die unendliche Geschichte | dir. Wolfgang Petersen | Alemanha/EUA | 1984 | 107 min)

O garoto Bastian encontra um livro que fala sobre uma terra chamada Fantasia, um lugar onde a escuridão destrói tudo. Fantasia aguarda pela salvação, que virá de um humano exatamente igual a ele.

19 de abril | terça-feira | 15h

25 de abril | segunda-feira | 15h

E.T. O Extraterrestre

(E.T. the Extra-Terrestrial | dir. Steven Spielberg | EUA | 1982 | 115 min)

O garoto Elliott faz amizade com um pequeno alienígena inofensivo que está bem longe do seu planeta. Ele decide manter a adorável criatura em segredo e em casa após apresentá-la aos irmãos.

19 de abril | terça-feira | 19h

27 de abril | quarta-feira | 15h

Um Lobisomem Americano em Londres

(An American Werewolf in London | dir. John Landis | EUA/Reino Unido | 1981 | 97 min)

David Kessler e Jack Goodman viajam dos Estados Unidos para conhecer a Inglaterra. Chegando em uma pequena cidade, eles vão ao bar e são friamente recepcionados. A situação piora quando Jack pergunta o porquê do local ter velas e um pentágono na parede. Ao saírem, eles caminham por uma estrada deserta e percebem que um animal está os cercando. Jack é atacado e tem seu corpo dilacerado, enquanto David fica apenas com cortes no rosto e nos ombros, o suficiente para transformá-lo em um lobisomem.

20 de abril | quarta-feira | 15h

26 de abril | terça-feira | 19h

Akira

(dir. Katsuhiro Otomo | Japão | 1988 | 124 min)

Uma grande explosão fez com que Tóquio fosse destruída em 1988. Em seu lugar foi construída Neo Tóquio, que, em 2019, sofre com atentados terroristas por toda a cidade. Os amigos Kaneda e Tetsuo integram uma gangue de motoqueiros. Eles disputam rachas violentos com uma gangue rival, os Palhaços, até que um dia Tetsuo encontra Takashi, uma estranha criança com poderes que fugiu do hospital onde era mantido como cobaia.

20 de abril | quarta-feira | 19h - Sessão seguida de debate com Rafael Machado Costa, doutorando em História, Teoria e Crítica de Arte (IA/UFRGS), que mantém no Youtube o canal de crítica de histórias em quadrinhos Ilha Kaijuu.

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos

(Mujeres al borde de un ataque de nervios | dir. Pedro Almodóvar | Espanha | 1988 | 100 min)

Mulher é deixada por amante, mas não se conforma e tenta entrar em contato com ele através de sua esposa, que também não sabe de seu paradeiro. Enquanto isso, sua amiga acha que está sendo perseguida pela polícia por causa do seu namorado terrorista.

25 de abril | segunda-feira | 19h

28 de abril | quinta-feira | 15h

Veludo Azul

(Blue Velvet | dir. David Lynch | EUA | 1986 | 120 min)

Rapaz volta à cidade natal após longo tempo e descobre uma orelha humana decepada em um jardim. Insatisfeito com a investigação policial, ele e a filha do detetive encarregado começam a averiguar por conta própria, e descobrem coisas estranhas.

26 de abril | terça-feira | 15h

29 de abril | sexta-feira | 19h - Sessão seguida por debate com o professor Luís Edegar (Instituto de Artes da UFRGS).

Sessão de Curtas da ABVP - Associação Brasileira de Vídeo Popular

Obras disponibilizadas pela instituição voltada para a preservação de produções feitas em formato de vídeo, realizadas durante a década de 1980. Os trabalhos aliam jornalismo, etnografia e experimentalismos, buscando novos meios de criação audiovisual.

28 de abril | quinta-feira | 19h - Sessão seguida por debate com Thainá María e Nívia de Souza, estudantes da UFRGS e pesquisadoras da história do vídeo no Brasil.

Maratona de Aniversário da Sala Redenção

13h: O Circo (The Circus | dir. Charles Chaplin | EUA | 1928 | 70 min)

15h: Panorama do Cinema Brasileiro (dir. Jurandyr Noronha | BRA | 1968 | 131 min)

17h30min: Koyaanisqatsi (dir. Godfrey Reggio | EUA | 1982 | 87 min)

19h: Sessão de curtas do George Meliès musicada por Desandance – Bel Medula, luczan e Rai

22 de abril | sexta-feira | 13h às 22h