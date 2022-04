TV Cultura exibe programação especial na semana do Dia do Índio

A partir de terça-feira (19), Dia do Índio, a TV Cultura apresenta uma programação especial durante a semana que destaca a importância da luta indígena e apresenta a atual situação desses povos no Brasil. Entre as atrações estão dois documentários inéditos, produzidos pelo jornalismo da emissora: Guerreiros do Jaraguá, 522 Anos de Luta e Davi Kopenawa, um xamã Yanomami.

Confira abaixo a programação completa:

Terça-feira (19/4)

A partir das 23h30, da terça-feira (19), vai ao ar o documentário inédito produzido pelo jornalismo da TV Cultura, Davi Kopenawa, um xamã Yanomami, uma homenagem ao líder indígena que luta há décadas em defesa da Amazônia e dos povos originários. Ele fala ao mundo e já foi recebido por reis e presidentes, além de ganhar o Prêmio Global 500 da ONU e a Ordem de Mérito do Brasil. Em 2019, na Suécia, ganhou o Prêmio Right Livelihood, conhecido com o Nobel alternativo.

Teko Arandu: Viver Guarani, produzido pela emissora em 1999, retrata a música, dança e vida dos índios que lutam pela preservação e destaca a importância da união dos povos - branco, vermelho, preto. Vai ao ar na madrugada de terça-feira (19) para quarta, às 00h00.

Quinta-feira (21/4)

Na quinta-feira (21), às 23h, será exibido Índios Isolados: Em Fuga pela Vida. A atração, produzida pelo jornalismo da emissora paulista, com reportagem e direção de Claudia Tavares e edição e roteiro de Laize Câmara, fala sobre os índios isolados da Amazônia brasileira que estão em perigo. São povos que escolheram sobreviver apartados da sociedade nacional e dependem exclusivamente dos recursos da maior floresta tropical do mundo.

Sábado (23/4)

Outra produção sobre o tema que vai ao ar na TV Cultura, é o documentário 90 Anos Claudia Andujar: Uma Vida Com Os Yanomami, produzido pela repórter Vanessa Lorenzini, que faz uma retrospectiva da vida da fotógrafa e ativista cuja trajetória é marcada pela dedicação a um povo indígena ameaçado de extinção. É exibido no sábado (23), a partir das 23h30.

Domingo (24/4)

Documentário inédito produzido pelo jornalismo, Guerreiros do Jaraguá, 522 Anos de Luta parte do universo da Aldeia Indígena do Jaraguá, em São Paulo, para discutir a atual situação dos indígenas do Brasil e seu direito ancestral à terra e autodeterminação. Vai ao ar no domingo (24), às 16h30.

Por fim, a TV Cultura leva ao ar a série de interprogramas Antropologia da Beleza, criada a partir do trabalho fotográfico de Renato Soares. A atração vai ao ar ao longo da programação durante a semana do Dia do Índio.