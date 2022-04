Trupe Zona de Teatro abre inscrições para oficina sobre linguagem da palhaçaria em Porto Alegre

Estão abertas as inscrições para a oficina extensiva Te Joga Palhaço(a), ministrada pelo ator e diretor Fábio Castilhos. Os encontros ocorrerão entre os dias 06 de maio a 29 de julho, das 18h30min às 21h30min, sempre às sextas-feiras, no espaço Cerco Cultural (Rua Riachuelo, 579, Centro Histórico, Porto Alegre/RS)

O curso irá tratar sobre linguagem da palhaçaria com criação de cenas (números) por meio do jogo, da improvisação, do risco e do prazer, abordando a comicidade e o ridículo de cada um. "O palhaço é um ser de afetos, está sempre num jogo de afetar e ser afetado. Numa constante tensão entre a sua inadequação e sua tentativa frustrada de adequação. Ele é o perdedor, o que erra, o que cai, mas é sobretudo o que levanta e tenta novamente", afirma Castilhos.

Formado no curso de Graduação em Teatro da Ufrgs, ele começou sua pesquisa na linguagem da palhaçaria em 2007 e em 2018 estreou seu primeiro trabalho solo. Um ano antes realizou a primeira edição da oficina Te Joga Palhaço(a) e desde então mantém o projeto, que já conta com diversas edições em formatos intensivos e extensivos.

Durante os encontros, os alunos aprendem a criar um estado de empatia e cumplicidade com os parceiros de cena e o público; experimentam o ridículo, a ingenuidade, o risco e o prazer; exercitam jogos de improviso, a escuta, observação e atenção; trabalham o palhaço enquanto máscara e arquetípico social;

e descobrem uma matriz pessoal de movimentos para a aprimorar a lógica e o caráter do palhaço de cada um. Ao final do curso, cada um irá participar de uma cena (número solo, em duplas ou trios), que será apresentada ao público.