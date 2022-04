Margs realiza oficina experimental Três estágios do toque, com Joana Burd

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), promove a oficina experimental Três estágios do toque, com a artista Joana Burd. A atividade será realizada nos dias 18 e 20 de abril, das 14h às 17h.

Nas palavras da artista, Três estágios do toque propõe aos participantes "sentir com a pele, na tentativa de desfrutar coletivamente de uma sinestesia individual”. Em dois encontros, será apresentado o uso de sensores, de objetos lúdicos e de experiências com sons graves para ativar a sensibilidade do nosso maior órgão — a pele — utilizando o chamado deep listening.

Além de referências de obras contemporâneas, Joana Burd abordará a “estética háptica” a partir das ideias de Mark Patterson, que argumenta que a pele, a carne e o corpo estão diretamente ligados à nossa experiência digital e espacial do cotidiano.

Joana Burd é artista visual, docente e pesquisadora. Licenciada em Artes Visuais em 2014 (UFRGS, Brasil) e Mestra em Poéticas Visuais em 2018 (UFRGS, Brasil), atualmente realiza o seu doutorado na Universitat de Barcelona, onde também é professora e pesquisadora dos grupos Cuerpos conectados e IMARTE -investigación en arte ciencia y tecnología.

A oficina é voltada a jovens ou adultos de 16 a 70 anos que estejam interessados em trabalhar as possibilidades criativas da tactilidade, não sendo necessário ter conhecimento prévio dos temas.