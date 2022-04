Festival online Volta ao Mundo: Holanda traz filmes inéditos no Brasil

Até o dia 27 de abril, o streaming À La Carte oferece o festival Volta ao Mundo: Holanda, evento que acontece em parceria com o SEE NL, instituição formada em uma colaboração entre o Eye Filmmuseum e o Netherlands Film Fund, responsável pela promoção internacional dos filmes, da indústria cinematográfica e da cultura holandesa. A mostra é exclusiva para assinantes, no site www.belasartesalacarte.com.br.

O Festival Volta ao Mundo: Holanda traz oito longas produzidos entre 1986 e 2021, inéditos no Brasil: Abel (1986), Borgman: O Mal-intencionado (2013) e O Número 10 (2021), os três dirigidos por Alex van Warmerdam; Irmãs Gêmeas (2002), de Ben Sombogaart; Apenas o Melhor para o Nosso Filho (2014), com direção de Monique Nolte; Prince (2015), de Sam de Jong; Me Leve para Algum Lugar Legal (2019), de Ena Sendijarevi; e Eu Não Quero Dançar (2021), de Flynn Von Kleist.

Ao lado do veterano Ben Sombogaart e de outros três diretores estreantes, o destaque do festival é o premiado ator e diretor Alex van Warmerdam, realizador de Abel, Borgman: O Mal-intencionado e O Número 10. Ele é um dos principais nomes do cinema holandês contemporâneo, com dezenas de premiações. Até hoje, Alex teve somente um filme lançado nos cinemas brasileiros, a aclamada comédia O Pequeno Tony (1998), dirigida e protagonizada por ele. Na Holanda, ele é um artista bastante popular, não só como ator e cineasta, mas também como produtor de cinema e músico, além de ser líder do grupo teatral De Mexican Hond, desde 1980.

FESTIVAL VOLTA AO MUNDO: HOLANDA NO À LA CARTE

ABEL (Abel)

Holanda, 1986, cor, 100 min., comédia, idioma: holandês (legendado)

Direção: Alex van Warmerdam

Elenco: Alex van Warmerdam, Henri Garcin e Olga Zuiderhoek

Abel tem por volta de 30 anos e ainda mora com os pais, o que muito desgosta o seu pai Garcin. Quando ele finalmente vai embora, consegue hospedagem na casa de uma amante secreta do seu pai: a artista de “peep-show” Malherbe.

BORGMAN: O MAL-INTENCIONADO (Borgman)

Holanda, 2013, cor, 113 min., drama/trhiller, idioma: holandês/inglês (legendado)

Direção: Alex van Warmerdam

Elenco: Jan Bijvoet, Hadewych Minis e Jeroen Perceval

Um vagabundo entra na vida de uma família arrogante de classe alta, transformando suas vidas em um pesadelo psicológico.

O NÚMERO 10 (Nr. 10)

Holanda, 2021, cor, 100 min., suspense, idioma: holandês/alemão/inglês (legendado)

Direção: Alex van Warmerdam

Elenco: Tom Dewispelaere, Frieda Barnhard e Hans Kesting

Günter, encontrado em uma floresta alemã aos quatro anos de idade, cresce em uma família adotiva. Quatro décadas depois, ele leva uma vida normal: ganha a vida como ator de teatro, se dedica à sua filha Lizzy e tem um caso com uma mulher casada. Ele não se perguntava sobre suas origens até que um estranho em uma ponte sussurra uma única palavra em seu ouvido.

IRMÃS GÊMEAS (De Tweeling)

Holanda, 2002, cor, 137 min., drama/guerra, idiomas: holandês/alemão/inglês/francês (legendado)

Direção: Ben Sombogaart

Elenco: Ellen Vogel, Gudrun Okras e Thekla Reuten

As irmãs Lotte e Anna ficam órfãs aos seis anos de idade. Uma é enviada para viver uma vida de privilégios com parentes ricos na Holanda, enquanto a outra fica na Alemanha para enfrentar uma dura existência na fazenda de seu tio. Quando as duas se reconectam anos depois, não apenas descobrem que suas vidas tomaram rumos drasticamente diferentes, mas, após a invasão da Holanda pela Alemanha, elas se encontram em lados opostos da guerra.

APENAS O MELHOR PARA O NOSSO FILHO (Het Beste Voor Kees)

Holanda, 2014, cor, 88 min., documentário, idioma: holandês (legendado)

Direção: Monique Nolte

Elenco: Kees Momma, Willem Momma e Henriëtte Momma

Kees Momma tem mais de 40 anos e é autista. Somente com a ajuda constante de seus pais ele consegue lidar com os medos e obsessões que o atormentam. Eles o ajudam a se manter de pé em um mundo cheio de ameaças. Mas o que ele fará quando seus pais, agora com 80 e 83 anos, não puderem mais cuidar dele? Com esse dia chegando cada vez mais perto, os três começam a busca por uma solução.

PRINCE (Prins)

Holanda, 2015, cor, 78 min., drama, idioma: holandês/italiano/inglês (legendado)

Direção: Sam de Jong

Elenco: Ayoub Elasri, Jorik Scholten e Ashraf Meziani

Um adolescente problemático tenta conquistar o amor de sua vida tornando-se o garoto mais malvado do quarteirão.

ME LEVE PARA ALGUM LUGAR LEGAL (Take me Somewhere Nice)

Holanda, 2019, cor, 71 min., drama, idioma: holandês/francês/bósnio (legendado)

Direção: Ena Sendijarevi

Elenco: Sara Luna Zoric, Lazar Dragojevic e Ernad Prnjavorac

Uma menina holandesa de ascendência bósnia viaja para a Bósnia para visitar seu pai doente. Será a primeira vez que eles vão se ver.

EU NÃO QUERO DANÇAR (I Don't Wanna Dance)

Holanda, 2021, cor, 89 min., drama, idioma: holandês (legendado)

Direção: Flynn Von Kleist

Elenco: Yfendo van Praag, Romana Vrede e Eliyah de Randamie

Um aspirante a dançarino adolescente se vê dividido entre sua mãe cada vez mais destrutiva e sua própria felicidade.