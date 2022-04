Grupo Ars Antiqua apresenta dois Concertos de Páscoa em Porto Alegre

Como parte das celebrações da Páscoa, o Grupo Ars Antiqua, formado por cantores e instrumentistas, apresentará dois concertos em Porto Alegre. O primeiro concerto ocorre na sexta-feira (15), às 11h, na Igreja da Reconciliação (R. Senhor dos Passos, 202). O segundo acontece no domingo (17), às 18h, na Igreja Conceição (Av. Independência, 230). Ambos os eventos têm entrada gratuita e são realizados pela Casa da Música e pela Associação Amigos Casa da Música, com apoio das igrejas. Em cada concerto será apresentado o seguinte repertório:

John Dowland (1563-1626)

Lachrimae Antiquae

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Messias

He was despised (contralto)

How Beautiful (soprano/contralto)

Thou shalt break them (tenor)

I know that my Redeemer livet (soprano)

I death (contralto/tenor)

Biagio Marini (1594-1663)

Passacaglia

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

Stabat Mater

Stabat mater dolorosa

Cujus animam gementem

Qual moerebat ae dolebet

Quando Corpus morietur

O Ars Antiqua é um grupo vocal e instrumental formado pelos cantores Andiara Mumbach (soprano), Angela Diel (contralto) e Xavier Quinónez (tenor), e pelos instrumentistas Diego Biasibetti (órgão e direção), Leonardo Bock (primeiro violino), Geovane Marchetti (segundo violino), André Meneguelo (viola) e Murilo Alves (violoncelo).