Roda Viva entrevista o cientista político e escritor João Pereira Coutinho

Nesta segunda-feira (18), o Roda Viva entrevista o cientista político, escritor e cronista João Pereira Coutinho. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa inédito vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura.

Conservador assumido, ele não aceita o rótulo de provocador, embora seus textos na Folha de S.Paulo e na Gazeta do Povo, de Curitiba, resultem em fortes reações dos leitores, por conta do conteúdo que escapa do politicamente correto.

Doutor em Ciência Política pela Universidade Católica de Lisboa, com formação também em História da Arte, Coutinho analisa temas diversos que vão da política internacional à literatura, passando pelo universo digital e até mesmo os reality shows que abomina.

Para ele, a melhor forma de encarar a vida é com uma alta dose de humor e ceticismo. Isso fica claro, além das crônicas nos jornais, também em seus livros, entre outros: Vamos ao que interessa, Por que virei à Direita e As Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários.