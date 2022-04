Tributo a Michael Jackson embala noite de sábado na TV Brasil

Grandes clássicos de Michael Jackson estarão na TV Brasil neste sábado (16), às 22h30min, com o show inédito Rodrigo Teaser - o Rei do Pop. Gravado no Mirage Circus, em Belém do Pará, o espetáculo vai ao ar no programa Todas as Bossas.

Cantor, compositor e dançarino, Rodrigo é um dos responsáveis por manter o ídolo vivo nos corações dos fãs. Aos nove anos, começou a imitar Michael Jackson em programas de TV infantis, como Angélica, Mara Maravilha, entre outros. Cresceu aperfeiçoando seu trabalho, tornando-se um dos mais respeitados profissionais do ramo.

Rodrigo Teaser é o único cover citado no site oficial de Michael Jackson. Seu talento o levou até Lavelle Smith, bailarino e coreógrafo do próprio rei do pop por anos. Hoje, Lavelle é quem dirige Rodrigo no show Tributo ao Rei do Pop.

A superprodução que a TV Brasil exibe este sábado revive as performances, canções e figurinos de Michael Jackson. Hits como Billie Jean, Thriller, Beat it, Smooth criminal e Black or white estão no repertório, interpretados ao vivo na voz de Teaser.

Rodrigo já se apresentou no Rock in Rio duas vezes, na mesma edição, em 2017. Foi o único brasileiro a participar do Festival DNY Mesta Kladna da República Tcheca, para um público de cerca de 15 mil pessoas. Além de lotar casas de shows no Brasil e no exterior, Rodrigo já esteve ao lado de artistas nacionais consagrados como Ivete Sangalo, Seu Jorge e Claudia Leitte.