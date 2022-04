Contando a história de mafioso italiano, 'O traidor' estreia nas salas da Capital

Protagonizado por Pierfrancesco Favino e Maria Fernanda Cândido, O traidor chega aos cinemas de Porto Alegre neste final de semana. Dirigido por Marco Bellocchio, o longa foi chamado pelo jornal inglês The Guardian de “Os Bons Companheiros da vida real”, e traz um episódio da história italiana protagonizado pelo mafioso Tommaso Buscetta (Favino).

No início dos anos 80, uma guerra generalizada eclode entre os chefes da Máfia Siciliana pelo controle do tráfico de heroína. Buscetta, um integrante de alto escalão, foge para se esconder no Brasil. Na Itália, os acertos de contas acontecem enquanto ele assiste de longe seus filhos e irmãos sendo assassinados em Palermo, sabendo que poderá ser o próximo. Preso pela polícia brasileira e extraditado para a Itália, Buscetta toma uma decisão que irá mudar os rumos da máfia: decide se encontrar com o juiz Giovanni Falcone e virar delator, traindo o voto eterno que fez à Cosa Nostra.

Indicado ao César de Melhor Filme Estrangeiro e também ao European Film Awards, O traidor partiu de uma longa pesquisa de Bellocchio, que assina o roteiro com Valia Santella, Ludovica Rampoldi e Francesco Piccolo. O roteirista e cineasta brasileiro Felipe Sholl também colaborou no texto do longa. Na Itália, Buscetta é um personagem controverso, chamado de herói por uns e desprezado por outros, incluindo membros de sua família. Ele morreu em abril de 2000, nos Estados Unidos.

“É um personagem fascinante, não apenas por sua ambiguidade, mas todo mundo que o conheceu dizia que tinha um caráter forte, mas também não tinha muita cultura. E incorporamos isso ao filme. É o único ponto em que Buscetta revela um tipo de fragilidade. Nos outros momentos, ele é um homem muito orgulhoso. É um personagem que tem uma teatralidade e uma personalidade muito bem construída,” explica Bellocchio.

Em entrevista ao GShow, Maria Fernanda definiu sua personagem (a esposa de Buschetta, Maria Cristina) como “uma sobrevivente”. "Viveu experiências difíceis ao lado do marido, foi torturada e suportou o machismo e a violência da Cosa Nostra".

Além das salas no circuito comercial, O traidor estará na sessão do Clube de Cinema, na Sala Eduardo Hirtz da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), neste sábado (16), a partir das 10h15min.