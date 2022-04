Teatro Renascença e Sala Álvaro Moreyra trazem programação de reabertura

Após um longo período de isolamento social, as coordenações de Artes Cênicas, de Música, de Literatura e Humanidades e o Centro de Dança prepararam uma programação para celebrar a reabertura do Teatro Renascença e da Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Veríssimo, 307). Entre os dias 19 e 24 de abril, além dos espetáculos de circo, de dança, de música e de teatro, será realizada uma feira de troca de livros no saguão do Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues. Toda a programação tem entrada franca.

Para o coordenador de Artes Cênicas Jessé Oliveira, trata-se da mais importante entrega da Coordenação até o momento, tendo em vista o longo período que os teatros ficaram fechados devido ao sucateamento e às depredações sofridas.

A reabertura do Teatro Renascença ocorre nesta terça-feira, com apresentação da Banda Municipal de Porto Alegre, que, este ano, completa 97 anos. Na quarta-feira, sobe ao palco a 50 Tons de Pretas.

Na próxima quinta-feira (21), o Grupo Arte Gaúcha reabre a Sala Álvaro Moreyra com o espetáculo Urbanos. O musical relembra clássicos do pop rock gaúcho dos anos 1980, 1990 e 2000, em uma releitura inédita, com arranjos especialmente elaborados por João Paulo Sefrin e André Machado. Também na Álvaro Moreyra, na sexta-feira (22), o Grupo Girassol apresenta o espetáculo Os palhaços de Tchekhov. A montagem traz à cena trechos das pequenas peças que o autor Anton Tchekhov escreveu entre 1887 e 1902, que acompanham o início e o fim de sua produção teatral.

Já no dia 23 de abril, das 15h às 18h, o saguão do centro cultural será tomado pela Feira de Troca de Livros. No mesmo dia, às 20h, a Cia de Arte La Negra leva ao Renascença, o espetáculo Mujeres de água, vencedor do Prêmio Açorianos de Dança 2021 na categoria Melhor Espetáculo.

Encerrando a sequência que marca a reabertura dos espaços, o dia 24 de abril (domingo) traz o espetáculo Cabaré Dali, no Teatro Renascença. A montagem é um desdobramento de Dalí, vencedor do Prêmio Açorianos de Circo de 2021, na categoria Melhor Espetáculo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3289-8054.