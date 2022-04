'Digressões Clariceanas' recebe Micheliny Verunschk no programa desta semana

Inspirada nas entrevistas de Clarice Lispector, recheadas de indagações inusitadas, a série Digressões Clariceanas, da artista Liana Timm e da escritora Cátia Simon, recebe nesta quinta-feira (14) a premiada autora Micheliny Verunschk. A conversa com a convidada será transmitida às 20h através do Facebook Território das Artes e no canal YouTube da Liana.

Escritora, crítica literária e historiadora brasileira, Micheliny - nascida no Recife - tem trabalhos publicados na França, Portugal, Espanha, Canadá e Estados Unidos. Em 2004 foi indicada ao Prêmio Portugal Telecom de Literatura com o livro de poesia Geografia íntima do deserto, sendo a única mulher estreante e a mais jovem a ficar entre os dez finalistas.

Com o romance Nossa Teresa - vida e morte de uma santa suicida, venceu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2015 na categoria melhor de romance escrito por autor estreante no gênero acima de 40 anos.