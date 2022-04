Exposição virtual que reúne artistas de diferentes cidades do RS

Focado na multidisciplinaridade de pessoas, vivências, subjetividades e priorizando a diversidade cultural, um projeto de artes integradas irá lançar nesta sexta-feira (15) uma exposição virtual que reúne cinco artistas de diferentes cidades do Estado (Bom Princípio, Canoas, Novo Hamburgo, Pelotas e Porto Alegre). A proposta surge a partir do dispositivo O que eu diria pra ti depois da tua morte.

Cada um desenvolve sua própria obra a partir da ideia central, sendo o trabalho destinado a alguém ou a alguma coisa de um contexto próximo de cada um dos artistas. A criação é autônoma e destaca a autoria dos participante e suas diferentes linguagens artísticas, ressaltando a experiência subjetiva e a possibilidade de criar as nossas próprias narrativas em diferentes perspectivas sobre um mesmo dispositivo.

Todas as produções serão publicadas e divulgadas no site. e no perfil de Instagram da iniciativa. O projeto é realizado pela Secretaria da Cultura de Novo Hamburgo, através do Edital de Fomento à Criação e Produção Artística.