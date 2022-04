Banda gaúcha Dora Avante lança o single 'O avesso do frio' nesta quinta-feira

Com uma mensagem de esperança e desejo de um novo tempo mais leve, a banda gaúcha Dora Avante lança nesta quinta-feira (14) nas plataformas digitais a música O avesso do frio, terceiro dos quatros singles previstos para serem divulgados antes da chegada do primeiro EP do grupo.

Alexandre Fritzen (vocalista e tecladista), Augusto Dosso (baixista), Bruno Borges (guitarrista) e Giovane Albarello (baterista) começaram a idealizar a parceria no final de 2019, iniciando oficialmente as atividades em maio do ano seguinte. Mesmo em isolamento social, as condições adversas não impediram que o grupo avançasse em sua proposta.

O primeiro single do projeto a ser lançado foi Interrogações, em agosto de 2021, seguido de O domínio de Kronus, em fevereiro deste ano. As produções foram realizadas nos home studios dos integrantes, sendo a pós-produção assinada por Gilberto Ribeiro Jr., na mixagem, e Marcos Abreu realizando a masterização.