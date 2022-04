Grupo de estudantes de Música da Ufrgs divulgam o single 'Corpo-Carnaval'

Trazendo à tona um misto de memórias e expectativas com a retomada das ruas, um grupo de estudantes do curso de Música da Ufrgs compôs e produziu colaborativamente a música Corpo-Carnaval, que será lançada nesta sexta-feira (15). Desenvolvida de maneira remota, a canção fez parte da disciplina de Prática Musical Coletiva, com orientação do professor Julio Herrlein.

Cultura, tradição e transbordamentos são alguns dos múltiplos significados atribuídos ao Carnaval. Para aqueles que curtem a festividade e participam dos famosos blocos de rua, foi difícil viver a distância provocada pelo isolamento. O single fala exatamente sobre a saudade e sobre a expectativa da volta das celebrações.

A letra foi feita em parceria entre Lau e Tiago Fischer, que são foliões e integrantes de blocos de rua da cidade como Bloco da Laje, Avisem a Shana que Sábado vai Chover e Axé que Enfim. Os arranjos são de João Pinheiro Brod e Rafa Marques.

A ficha técnica conta com João Pinheiro Brod, Lau Schenkel, Tiago Fischer, Tiffany Plazza e Yago Helbig nos vocais, Rafa Marques nos teclados e beats, Rodrigo Arnold no baixo elétrico, e Zé Ramos na guitarra. Além de cantar, João também está na guitarra, nos beats e na programação de instrumentos virtuais. Ele assina, ainda, a mixagem e masterização do single.