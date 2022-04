Edição especial do projeto Obras Comentadas homenageia Dorival Caymmi

canal de YouTube do músico Felipe Antunes Neste sábado (16), às 16h, o Centro Cultural 25 de Julho promove mais uma edição do projeto Obras Comentadas. Desta vez, a iniciativa irá homenagear o cantor e compositor Dorival Caymmi, que completaria 108 anos de vida neste mês. A conversa será transmitida ao vivo no, que apresenta e media o evento.

O bate-papo virtual contará com a participação dos músicos Olívia Hime, Francis Hime, Rodolfo Stroeter, Nailor Proveta, Danilo Caymmi e Paulo Aragão, além do diretor e produtor de cinema Luiz Fernando Goulart. O ponto de partida do encontro será o CD e DVD Mar de algodão, da cantora, letrista, produtora e fundadora da gravadora Biscoito Fino, Olívia Hime. Em sua pesquisa para o projeto, a artista observou que as canções marinhas de Caymmi poderiam ser agrupadas em três diferentes categorias: o mar da manhã (alegre e solar); o mar da tarde (preguiçoso, solar e quente); e o mar da noite (trágico, assustador e mortal).