Oendu de Mendonça participa de roda de conversa promovida pelo Ieavi

Nesta terça-feira (19), às 19h na Galeria Augusto Meyer da CCMQ (Rua dos Andradas, 736), a Secretaria de Cultura - por meio do Instituto Estadual de Artes Visuais (Ieavi) recebe Oendu de Mendonça para um bate-papo. Artista de gênero não-binário com licenciatura em Artes Visuais pela Ufrgs, pesquisa, em performance, o etnocídio e a retomada de terras pelos povos indígenas.

A atividade, intitulada Poética à terra, tensionar o arco: Caminhada em performance a Imagem como acautelamento da memória, faz parte da programação Repensando 19 de Abril, que propõe uma reflexão acerca das contradições do Dia do Índio e a situação atual dos povos indígenas.

Na conversa, vale-se de sua pesquisa em performance e em fotografia para contar a sua história familiar, as vivências junto a sua bisavó - com quem escreveu uma autoetnografia, e as lutas da nação Mbya Guarani pela terra e pelo fortalecimento da sua cultura.