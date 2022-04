CCMQ abre inscrições para oficinas gratuitas de dança, literatura e música

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) abre a partir desta segunda-feira (18) inscrições gratuitas para três oficinas que irão acontecer no mês de maio. As atividades, que envolvem dança, literatura e música, terão vagas priorizadas para pessoas trans, negras e indígenas.

Os selecionados receberão confirmação por e-mail até o dia 29 de abril e, para que mais pessoas tenham acesso aos cursos, só será aceita uma inscrição por participante.

link A oficina de dança Enraíze - corpo e movimento em danças afro-atlânticas, ministrada por Luziana Oliveira e Oná Abyase, acontece em cinco encontros a partir do dia 4 de maio, nas quartas-feiras, das 18h às 20h. O ciclo trabalha exercícios e dinâmicas corporais, exercícios rítmicos, canto e improvisação dirigida em dança, elementos da cultura afro-brasileira e a utilização dos princípios organizativos do movimento para uma prática de dança. Inscrições no

link Agda Pacheco Rocha e Camila Alexandrini são as ministrantes da oficina de literatura TRANSitar a corpa na palavra, que desenvolve proposições corpóreas e literárias para a construção de um novo corpo a partir da palavra e do cuidado. As atividades, voltadas a maiores de 18 anos, acontecem em oito encontros, sempre às sextas-feiras, a partir do dia 6 de maio, das 18h às 20h. Inscrições no