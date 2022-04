Oficina de cinema voltada para crianças está com inscrições abertas

Estão abertas gratuitamente até o dia 30 de abril as inscrições para a oficina Cinema para crianças - Direção de cinema para jovens e iniciantes, promovida pela Secretaria da Cultura (Sedac) através do Iecine. As aulas serão ministradas pela roteirista e diretora Iuli Gerbase.

turma para professoras turma para público geral Os interessados devem preencher formulário virtual dividido em duas categorias:. No programa, estão conteúdos como conceitos de direção, decupagem de planos, trabalho com atores, comunicação com a equipe e construção da estética do filme

As atividades com os professores se desenvolvem entre os dias 2 e 13 de maio (de segunda a sexta), das 9h às 12h. Para o público geral, o curso acontece nos mesmos dias (menos quarta-feira), das 18h às 21h, e no dia 14 (sábado), das 15 às 18h. Todas as aulas serão no Zoom.