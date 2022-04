Humorista Marcio Donato apresenta show solo em Caxias do Sul

Minha Entrada Em apresentação única, o humorista Marcio Donato exibe neste sábado (16), às 20h no Teatro da UCS (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130), o espetáculo Nossa…como o mundo está chato!, quarto da sua carreira. Os ingressos estão à venda online no sitee nas lojas RA Homem (Iguatemi e Centro).

No stand-up desde 2010, o comediante acumula números expressivos nas redes sociais, com mais de 25 milhões de views no seu canal oficial no YouTube, mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 900 mil no Facebook.

Na peça, Donato relata algumas situações atuais que, segundo ele, demonstram como o mundo está mudando e ficando cada vez mais chato. A forma como as pessoas estão se comportando e as regras da pandemia são bons exemplos para demonstrar o descontentamento do humorista com os dias de hoje.