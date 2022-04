João Maldonado apresenta recital de piano no Butiá nesta Sexta-feira Santa

Nesta sexta-feira (15), às 17h, o Butiá recebe o músico João Maldonado para um recital de piano à beira do Guaíba. No repertório, o artista apresenta peças do álbum Solitude, lançado em setembro do ano passado, que transita pelo minimalismo e pela música contemporânea.

Composto durante a pandemia, e inspirado nos estudos de Harmonia com o pianista Fábio Torres, do Trio Corrente, o trabalho traz temas para seus ídolos Chick Corea e Lyle Mays, além de trilhas para o espetáculo Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, da coreógrafa Eva Schul.