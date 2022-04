De volta a Porto Alegre, Paralamas do Sucesso faz show nesta quinta-feira

Uma das mais importantes bandas da história da música brasileira e latina chega a Porto Alegre nesta quinta-feira (14) com o show Clássicos. Há 38 anos na estrada, os Paralamas do Sucesso irão se apresentar no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685).

Com 27 discos lançados, dezenas de sucessos e incontáveis shows pelo Brasil e pelo mundo, o trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) continua influenciando novas gerações e arrebatando plateias de todas as idades.

Neste espetáculo, olham para a própria história sob o filtro dos sucessos absolutos. As 31 faixas no repertório revisitam as quase 40 décadas de carreira. No palco, junto com eles, estão os três músicos que acompanham a banda há décadas: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).