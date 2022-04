Teatro do Sesi recebe o espetáculo 'O mistério de Irma Vap'

Adaptada e dirigida pelo encenador Jorge Farjalla, a partir do texto de Charles Ludlam, a comédia besteirol O mistério de Irma Vap retorna a Porto Alegre para duas apresentações no Teatro do Sesi (Av. Assis Brasil, 8787) neste sábado (16), às 21h, e no domingo (17), às 18h. Luis Miranda e Mateus Solano compõem o elenco principal.