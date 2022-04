Morro da Cruz volta a receber a Paixão de Cristo nesta sexta-feira

Depois de dois anos de atividades suspensas em razão da pandemia de Covid-19, a cerimônia Paixão de Cristo retorna ao Morro da Cruz (Rua Vidal de Negreiros, 550) nesta sexta-feira (15), a partir das 15h. Ao contrário da tradicional Via Sacra, neste ano será realizado um rito cênico.

formulário virtual Os interessados em participar do revezamento na cruz devem fazer a inscrição através de umdisponível no site da prefeitura. É necessário ser maior de idade.

Quem dirige o espetáculo é o coordenador de Descentralização da Cultura, Camilo de Lélis, também responsável pela reformulação do evento. Além do rito, a Orquestra Camerata L’Estro Armonico irá recepcionar os participantes ao final da caminhada. Estarão no roteiro ainda surpresas cênicas com as temáticas de Covid-19 e guerra da Ucrânia.