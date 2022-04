'Revista Crítica de Cinemas Africanos' abre espaço para narrativas marginalizadas

Comumente invisibilizadas nos circuitos tradicionais de cinema internacional, as produções audiovisuais africanas retratam com fidelidade e transparência questões e aspectos culturais do continente que, muitas vezes, são estereotipadas pela indústria clássica. Com o objetivo de ampliar ainda mais a discussão a respeito da temática, além de produzir registros e memórias em cima desses trabalhos, a Mostra de Cinemas Africanos lança nesta sexta-feira (15) a publicação eletrônica Revista Crítica de Cinemas Africanos. O material pode ser acessado no site www.cinemasafricanos.com.br

Reunindo cerca de 20 textos, entre resenhas, ensaios, perfis e entrevistas, a plataforma digital - que surge como uma extensão do projeto já existente - também irá contar com traduções para o português de publicações especializadas. Críticos e pesquisadores de diferentes partes do Brasil foram convidados para integrar a iniciativa. Entre eles, nomes como Lorenna Rocha (MG), Luiz Santiago (RJ), Juliana Costa (RS), Letícia Santinon (SP), Analu Bambirra (PR), Rafael Carvalho (BA) e Evelyn Sacramento (BA).

Criado em 2018 pela brasileira Ana Camila Esteves e pela espanhola Beatriz Leal Riesco, o festival já exibiu e distribuiu mais de uma centena de curtas e longas-metragens em sessões virtuais e presenciais. O recorte curatorial inclui filmes recentes produzidos na África, ou por africanos na diáspora, sempre envolvendo o olhar e a construção de narrativas centradas no contexto da região. “Sou pesquisadora da área e sempre consumi muitas produções do continente. Isso despertou em mim o desejo de que mais pessoas também tivessem acesso a esses materiais. Queria conseguir isolar esses filmes para depois destacá-los de maneira conjunta”, explica Ana.

Para ela, a barreira existente entre o cinema africano e o público do Brasil se constitui em diferentes aspectos. Um deles envolve as questões econômicas de distribuição em salas de cinema comerciais. Quando as produtoras são independentes ou de pequeno porte, o risco de investimento é muito alto. Por outro lado, falta explorar melhor os espaços e formatos alternativos de exibição que podem vir a aumentar a visibilidade das obras. As plataformas de streaming entram nesse campo, possibilitando um acesso muito mais universal e facilitado por parte dos espectadores.

“Longas africanos até aparecem no repertório de grandes festivais internacionais, mas nunca estão em posição de destaque. É como se tivessem que preencher uma cota na lista de selecionados. Eu vim com a intenção de mudar isso.” No repertório, tenta sempre trazer um mosaico geral de tudo que foi feito nos últimos anos. “Não temos a intenção de apresentar só os melhores filmes para que todo mundo goste, acreditamos na formação de um repertório que seja o mais diverso possível - de línguas, regiões, contextos históricos e diretores. Buscamos compartilhar com o público o nosso próprio processo de descoberta de novas produções”, diz.

A quebra de estereótipos entra como um dos principais objetivos das idealizadoras do evento. “Estamos o tempo todo tentando desconstruir isso dentro da indústria, ao mesmo tempo em que desconstruímos os nossos próprios olhares. A mudança deve vir de dentro para fora e é um trabalho de muitas camadas. O cinema vem como instrumento de transformação. Temos uma relação muito forte com a África, mas às vezes isso fica preso no espectro do imaginário. Não conhecemos e pesquisamos o suficiente para saber como as coisas realmente são por lá.”

Muitos dos filmes que estiveram em edições passadas do Festival compõem hoje os conteúdos escolhidos para a publicação eletrônica. Entre eles, o ugandês A garota do moletom amarelo, o nigeriano Juju stories, os quenianos Softie e Supa Modo, o senegalês Touki Bouki, o franco-senegalês Atlantique e o angolano Ar-Condicionado.

“Por tudo que eu acompanhava e estudava, já suspeitava que a demanda dos espectadores por esse tipo de produção era consideravelmente grande. Quando lançamos a mostra, essa teoria só se confirmou. Lotamos salas e muita gente procurou pelo festival”, conta. Apesar do sucesso, Ana ressalta que as obras ainda circulam muito mais dentro das salas de cinema tidas como alternativas do que em ambientes comerciais. Mesmo dentro desses espaços, ainda assim são marginalizadas. “Queremos tornar o consumo desses filmes uma coisa comum no cotidiano das pessoas.”

A divulgação da revista será acompanhada ainda do relançamento do site memorial em homenagem ao professor Mahomed Bamba (1966-2015). Nascido na Costa do Marfim, ele colaborou intensamente com as pesquisas a respeito dos cinemas africanos no Brasil e em língua portuguesa nos últimos 10 anos de sua vida.