Luciano Alves e Banda se apresentam no 'Ocidente acústico'

Nesta quinta-feira (14), a partir das 21h, o Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) recebe Luciano Alves e Banda para uma performance no Ocidente acústico. Além do vocalista, que também toca violão e harmônica, o grupo sobe ao palco com Daniel Mossmann (guitarra), Feffy Ferreira (baixo), Marcelo Masina (bateria).