CineBancários retoma sessões com a exibição de 'Medida provisória'

Depois de dois anos com as portas fechadas em razão da pandemia de Covid-19, o CineBancários (Rua General Câmara, 424) retoma a programação nesta quinta-feira (14) com a exibição do novo filme dirigido por Lázaro Ramos, Medida provisória. O longa entra em cartaz ocupando todas as sessões: de terça a domingo às 15h, 17h e 19h.

Em seu 13º ano de funcionamento, o espaço volta com as atividades reafirmando a proposta de oferecer opções alternativas ao roteiro comercial, valorizando a produção nacional e latino-americana com diversidade de temáticas, abordagens estéticas e linguagens. Os ingressos custam R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia-entrada)

Protagonizado por Taís Araújo, Alfred Enoch e Seu Jorge, o filme Medida provisória conta ainda com um grande elenco de 77 atores, entre eles Adriana Esteves, Renata Sorrah, Mariana Xavier, Emicida, Flávio Bauraqui e Paulo Chun.

Baseado no sucesso teatral Namíbia, não!, a história acontece em um futuro distópico onde o governo brasileiro decreta uma medida que obriga os cidadãos negros a voltarem à África como forma de reparar os tempos de escravidão, debatendo questões sociais e com muito humor, drama e thriller.

Além do elenco estelar, a trilha sonora com direção musical assinada por Plínio Profeta, Rincon Sapiência e Kiko de Souza também é destaque na obra, com canções nas vozes de nomes como Elza Soares, Xênia França, Agnes Nunes e Liniker.