Vera Bublitz disputa final da maior competição internacional da ballet

A mais tradicional escola de dança do Estado está na final da maior competição internacional de ballet do mundo, o Youth America Grand Prix (YAGP). Com uma comitiva de 18 bailarinos e professores, o Ballet Vera Bublitz embarca para os Estados Unidos nesta terça-feira (12), dia em que as finais começam. A competição se estende até o dia 19 de abril em Tampa, na Flórida.

A escola estará concorrendo em três diferentes categorias. No solo, Isabela Azevedo, de 15 anos; Julia Xavier, de 12 anos;, e Alícia Prietsch, com apenas 10, são as representantes. Em Pas de Deux (dupla), Julia aparece novamente ao lado de Miguel Oliveira. Com a coreografia Instinto, de Patrick Bublitz, o grupo com 13 bailarinas, também chega à final do YAGP.

Nos anos de 2006, 2013, 2017 e 2018, o Ballet Vera Bublitz também marcou presença no campeonaro. Atualmente, 20 bailarinos formados por eles atuam em companhias internacionais, como Lorenzzo Fernandes, no Staatsballett Berlin (Alemanha); Marta Bayona, no Ballet Nacional Sodre (Uruguai); e Rejane Duarte, no Dance Theater of Harlem (Estados Unidos).