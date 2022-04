Duo de violoncelo e piano se apresenta no Musical Évora

Nesta quarta-feira (13), às 12h30min na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/n), o Musical Évora recebe em uma apresentação do duo de violoncelo e piano formado por Milene Aliverti e Olinda Alessandrini. No repertório do espetáculo, Henrique Oswald, Guerra Vicente, Camargo Guarnieri e Ciro Pereira.

A entrada será gratuita e a distribuição das 100 senhas disponíveis acontece a partir das 12h.

A violoncelista Milene é professora do departamento de música da Ufrgs além de atuar como principal violoncelo da Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro. A pianista Olinda, por sua vez, é uma das brasileiras mais conceituadas no instrumento, participando regularmente de seminários e concertos no exterior.