No samba de Pâmela Amaro, ser mulher é ser plural

Em meio a descrenças e questionamentos sobre o futuro da música, Pâmela Amaro viu no samba a oportunidade de reconstruir e ressignificar ideias e estigmas que, durante muito tempo, foram comuns no cancioneiro brasileiro. Trazendo para dentro de seus versos a força do feminino e o debate acerca da negritude, a cantora, compositora e percussionista lança nesta quarta-feira (13), em todas as plataformas digitais, seu disco de estreia, intitulado Samba às avessas. Patrocinado pela Natura Musical, o álbum destaca em 12 faixas a importância da presença de mulheres compositoras.

Criada em um ambiente extremamente musical, Pâmela considera sua inserção no meio como um movimento natural e intuitivo. "Minha mãe cantava e meu pai sempre gostou muito de samba. Ele era jornalista, mas tocava pandeiro e tinha isso como hobby, então acompanhei desde pequena todo o repertório que ele gostava", conta. A avó, grande matriarca da família, também serviu como inspiração para seguir a carreira. Através de lamentos e serestas, sua voz encantava a todos que cruzavam seu caminho. "Era como um acalanto para os ouvidos", lembra emocionada.

Sua trajetória no universo artístico, porém, começou em outra esfera. As aulas de artes cênicas na escola a levaram a optar pela faculdade de Teatro. Mas, fora das temporadas de espetáculo, com o intuito de sobreviver financeiramente, passou a se aventurar em bares e eventos noturnos com grupos femininos de samba. "Aprendi muito durante essa fase e foi aí que comecei a me potencializar enquanto compositora."

Fugindo do tradicional e abrindo precedentes para discussões calorosas e necessárias, seu primeiro disco, Samba às avessas, estreia agora com arranjos que têm como base o som do tambor. "Isso garantiu um perfil muito único para o álbum. É um samba torto que mistura muitas batidas e estilos." Além do ritmo e da melodia, que com certeza ganham destaque ao longo do repertório, o trabalho traz uma mensagem importante que questiona a posição da mulher dentro das canções do gênero.

"Essas músicas sempre são apresentadas a partir da ótica masculina. Das suas desilusões e dos seus sofrimentos amorosos. E acaba que sempre sobra para as mulheres. Ouvindo isso, comecei a pensar quando chegaria a vez de falarmos sobre as nossas próprias dores". O avesso, dentro deste contexto, diz respeito ao lado que nunca é visto e escutado. É o lado onde estão as grandes mulheres compondo, produzindo, tocando instrumentos e ocupando espaços que, sim, sempre pertenceram a elas.

No repertório, Pâmela aproveitou todas as lacunas disponíveis para apresentar as diferentes facetas do ser mulher. Isso inclui desde a equipe de produção até o conteúdo das canções. Em Pedido a Osun temos a mulher divindade, Colo de mãe traz a relação maternal e Negro amar fala da mulher apaixonada. Em Não posso chamar de meu rei a compositora exibe a mulher independente e dona de si, em Oferenda/ Canoa de Preto Velho/Bença aborda a ancestralidade e em Deixa que eu vou te contar discute o poder das mulheres pretas. Por fim, na música que dá nome ao disco, ela reafirma o papel das mulheres instrumentistas. "Foi muito rico entender todas as complexidades que envolvem o feminino. Somos tudo isso e muito mais", diz.

Integram ainda o disco as faixas Ganhou meu coração, Saudação a Tupan, Vadeia/ O sol chorou, Antes de nós e Samba arte popular.

Aliada à questão de gênero, a discussão racial também aparece como pilar essencial dentro dos versos. "É normal falar sobre negritude no samba, mas a grande questão gira ao redor da maneira como isso é feito. Percebi que as mulheres negras sempre são colocadas em um lugar onde não possuem nem nome próprio. São chamadas de 'negas' e colocadas como barraqueiras e preteridas. Isso precisa mudar. E acho que podemos, nesse sentido, usar a música como ferramenta de educação", reflete.

Como compositora, ela entende ser capaz de, através da caneta e da melodia, fazer da música um instrumento para reconstruir um imaginário. "Se o samba carrega todo esse patrimônio a respeito do que é ser brasileiro, como não vamos respeitar as mulheres negras que são matriarcas deste ritmo? Chega de ser invisibilizada. Temos histórias, complexidades e pensamentos que devem ser ouvidos."