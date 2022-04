A natureza e suas cores

Helena Beatriz é graduada em Ciências Jurídicas pela Ufrgs e foi Procuradora do Estado até 2020, quando se aposentou. Fez seu primeiro curso de pintura a óleo em 1979, com a professora Noris Costa, e participa de exposições artísticas desde 2010.

Até o dia 30 de abril, a Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647) estará abrigando a exposição Natureza exuberante, de Helena Beatriz Coelho. Com 12 obras ao todo, a mostra pode ser visitada gratuitamente de segunda a sexta, das 9h30min às 18h30min, e aos sábados, das 9h30min às 13h30min.

O cinema de Mario Bava

As inscrições, com valores que ficam entre R$ 50,00 e R$ 70,00, podem ser feitas através da plataforma Sympla.

Por fim, a atividade discutirá a enorme influência do diretor de fotografia, técnico de efeitos especiais e cineasta sobre outros realizadores.

Além disso, as aulas buscam compreender o estilo visual de Bava a partir da análise de cenas de seus principais filmes, marcados por uma imaginação visual única.

Estão abertas as inscrições para o curso virtual Mario Bava: Maestro do macabro, ministrado por Fernando Brito. A oficina, que irá acontecer nos dias 31 de abril e 1 de maio, das 14h às 16h30min, tem como objetivo apresentar um panorama da vida e da obra do cultuado realizador de filmes de horror, dentro do contexto histórico do cinema popular italiano.

Ponte entre a música brasileira e o jazz

O projeto Chapéu Acústico apresenta nesta terça-feira, às 19h no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1.190), show do Lucas Brum Trio, que reúne Lucas Brum (guitarra elétrica), Caio Maurente (baixo acústico) e Mano Gomes (bateria). A entrada é livre, mediante contribuição espontânea.

O conjunto propõe uma interação entre a música brasileira e a sonoridade norte-americana. No repertório, samba, choro e canção brasileira se misturam com a improvisação do jazz, em temas originais e releituras.

O ritmo é praticamente um quarto elemento do grupo, já que as explorações de compassos e células rítmicas são constantes nos arranjos assinados pelo guitarrista.