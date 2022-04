Lucas Brum Trio mistura sons da música brasileira e norte-americana no Chapéu Acústico

Através da Biblioteca Pública do Estado, o projeto Chapéu Acústico apresenta nesta terça-feira (12), às 19h no Salão Mourisco da BPE (Rua Riachuelo, 1190) o show do Lucas Brum Trio, com Lucas Brum (guitarra elétrica), Caio Maurente (baixo acústico) e Mano Gomes (bateria). A entrada é livre, mediante contribuição espontânea.

O conjunto trará para o espetáculo uma interação entre a música brasileira e a música norte-americana. No repertório, samba, choro e canção brasileira se misturam com a improvisação do jazz em temas originais e releituras.

O ritmo é praticamente um quarto elemento do grupo, já que as explorações de compassos e células rítmicas são constantes nos arranjos assinados pelo guitarrista. Além de atuarem como um trio, individualmente os integrantes acumulam experiências em outros conjuntos e bandas.