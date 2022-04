CHC Santa Casa terá 19 atrações culturais na programação deste anoo espaço cultural

O CHC Santa Casa irá oportunizar a realização de 19 projetos de diferentes áreas artísticas do Estado em seu espaço cultural. Em sua oitava edição, o Edital Público de Ocupação selecionou quatro trabalhos na categoria artes visuais, cinco espetáculos de teatro, dois de dança e oito de música, que irão integrar a programação de 2022 no Teatro e Salas Multiusos.

Além de uma ajuda de custo para auxiliar na execução dos projetos, toda a bilheteria também será revertida para os artistas. Neste ano, a seleção contou com 118 inscrições habilitadas, representando um aumento de 40% em comparação a 2019, último ano de atividades presenciais do setor cultural antes da pandemia.

Na área de artes visuais, serão quatro exposições: Vilões Vilões Violam Violentam Violas Violões, de Leandro Machado dos Santos, com 21 peças suspensas; Capelas & Ermidas – Arquitetura no Espaço, Vestígios no Tempo, de André Guimarães Antunes, que apresenta uma série de fotografias das capelas e ermidas construídas pela colonização italiana no Estado; Porto Alegre 250 Anos, de Claudia Cabeda, artista plástica que apresenta obras sobre a cidade a partir do reflexo visto nas águas do Guaíba; e Tempo suspenso - entre a pandemia e o caos, mostra fotográfica da artista Sandra Gonçalves produzidas

durante o seu isolamento no período pandêmico.

No campo das artes cênicas, ocupam o teatro as peças Velha D+, monólogo da atriz Fernanda Carvalho Leite; Dalí, espetáculo circense da artista Dominique Martins; Teatro para Pássaros, dirigido por Breno Ketzer Saul; Macbeth e o Reino Sombrio - Shakespeare para Crianças, dirigido por João Pedro Decarli; e DentroFora, metáfora sobre o ser humano contemporâneo, dirigida por Carlos Ramiro.

Dentre os espetáculos de dança, foram selecionados Novos Velhos Corpos, desejantes e desejados 50+, realização da Amora Produções Culturais; e Tímpano, trabalho vencedor do Prêmio Açorianos de Dança (categoria: Destaque em Sapateado) de 2018, assinado por Gabriela Castro dos Santos.

Na área musical, o espaço sediará o lançamento do álbum Abala Ladaia, de Bel Medula e o álbum Tum Toin Foin!, projeto que reúne um time de músicos do rock, da música erudita, do choro/samba, da música regional gaúcha e do jazz para comemorar os 30 anos de carreira de Arthur de Faria. No mesmo palco, acontece o espetáculo Isso Não é um Grupo, que reúne música autoral, dança, performance, tecnologia, interação, experimentos visuais e figurinos surrealistas, executado pelos artistas Paola Kirst, Pedro Borghheti, Emily Borghetti e Rafa Costa.

Pelo Escuro - Letra e Música, de Vladimir do Nascimento Rodrigues e Quartchêto – 20 Anos, realizado pela Lawrin Ritter, produtora cultural e artista visual também são espetáculos musicais selecionados. Haverá ainda o lançamento do disco Live at Pianístico, de Luciano Leães e Trio; e do álbum Afrogaúcho, de Marcelo Amaro.

A coordenadora do CHC Santa Casa, Denise Viana, destaca que o projeto é fundamental, em "um momento importante para o setor cultural, com a volta da ocupação dos espaços pelo público". "Nosso compromisso é justamente oportunizar esse retorno do público ao CHC, retomando os espetáculos 100% presenciais, além de fomentar que os artistas ocupem esses espaços, criando novas oportunidades, formando novas plateias, ampliando o alcance das obras e o acesso de novos públicos à cultura."