Documentário sobre Fernando Henrique Cardoso chega aos cinemas da Capital

Através de conversas com diversas personalidades brasileiras e estrangeiras, Fernando Henrique fala sobre sua trajetória no filme O presidente improvável, que chega aos cinemas de Porto Alegre neste final de semana. Dirigido por Belisario Franca, o documentário resgata a história de FHC não apenas como político, mas também como sociólogo e professor.

Ilustrada também por fotos e imagens de arquivo, a trama percorre um longo caminho que vai desde a sua juventude militante, passando pelos estudos e trabalhos como sociólogo, presidência do Brasil e sua carreira depois que saiu do cargo, no começo de 2002.

Prestes a completar 91 anos, FHC conversa, no longa, com figuras como Gilberto Gil, Manuel Castells, Bill Clinton, Celso Lafer, Gilda Gouveia, José Gregori, Pedro Malan, Raul Jungmann, Boris Fausto, Nelson Jobim, e até Bill Clinton, por videoconferência.