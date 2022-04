Coleção de Arte Sesc Brasil reúne acervo com cerca de cinco mil obras

Composta por acervos da instituição de todos os estados, a Coleção de Arte Sesc Brasil apresenta o retrato da diversidade da cultura brasileira, contando com peças de artistas consagrados como Di Cavalcanti, Lasar Segall, Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Carlos Vergara, Conceição dos Bugres, Francisco Brennand, J. Borges, Tomie Ohtake, entre outros.

O trabalho, realizado pelo Sesc nacional (para fomentar o setor de artes visuais) é um conjunto de aproximadamente cinco mil obras, que foram incorporadas ao longo dos anos a partir da doação dos artistas e de compra direta.

De acordo com a diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional da entidade, Lucia Prado, o Sesc agora está trabalhando para atualizar as informações técnicas de inventário e catalogação das obras, e deve elaborar um documento único que padronize as referências das telas.

"O Sesc está implementando parâmetros museológicos essenciais para a conservação, documentação, pesquisa e divulgação das obras", destaca Lúcia. Ela observa que a nova coleção visa proporcionar a democratização do acesso ao patrimônio cultural brasileiro, aproximando o público, por meio de exposições com obras que compõem o acervo.

Lúcia observa ainda que iniciativa é ainda fundamental para tornar público o acervo, permitindo a pesquisadores o acesso a esses bens sob a guarda do Sesc e o empréstimo a instituições e museus. Também faz parte do projeto a disponibilização futura de um canal público de consulta sobre a Coleção.

Mantendo 174 espaços de exposição no País, a entidade realiza mostras coletivas e individuais cotidianamente em suas diversas unidades. Nos últimos cinco anos, o Sesc promoveu 13 mil exposições, que receberam mais de 18 milhões de visitas. Conforme a diretora, essa prática contínua de realização de mostras foi fundamental para a organização da Coleção de Arte Sesc Brasil, que cataloga todas as obras que pertencem ao Sesc no País e tem como característica a diversidade de autores, conceitos, técnicas e suportes artísticos.