Caetano Veloso tem reencontro musical com Porto Alegre neste final de semana

Um dos nomes mais importantes da música brasileira em todos os tempos, Caetano Veloso vai estar no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) para divulgar seu mais recente disco de inéditas, Meu Coco. Acompanhado de banda, o cantor e compositor traz no repertório os singles do momento, como Meu Coco e Sem Samba Não Dá, além dos grandes sucessos de sua carreira.

As apresentações de sexta-feira (8) e sábado (9) já estão com ingressos esgotados, mas ainda há entradas para o espetáculo de domingo (10), a partir de R$ 210,00, pelo site Sympla e, presencialmente, na Loja Planeta Surf do Bourbon Wallig e na Loja Verse do Centro Histórico. Todos os ingressos adquiridos para as datas que foram adiadas em decorrência da pandemia valem exclusivamente para o show de sábado, sem possibilidade de troca. O espetáculo inicia, em todas as noites, às 21h.