Série documental apresenta um novo olhar sobre a causa da defesa animal

Primeira série documental do escritor, roteirista e cineasta André Bushatsky, Animais sem Lar traz um novo olhar sobre a causa da defesa animal. Composto por cinco episódios, o programa estreou nesta segunda-feira (4), e terá um novo episódio toda semana pelo canal a cabo Prime Box Brasil (disponível para assinantes da Sky, Claro TV e Vivo TV).

A minissérie retrata a realidade da causa animal no Brasil, não apenas nas ações positivas de resgate e conscientização, mas reitera a necessidade de políticas públicas contra a crueldade com os animais, lembrando casos que marcaram a mídia nacional e o que tem sido feito até hoje via governantes para que isso seja evitado. Ainda que seja o 2º maior mercado PET do mundo, o País ainda recebe nota C no índice de Proteção Animal mundial, e é comum casos de violência e abandono contra animais todos os dias no noticiário.

Isso é lembrado a partir de depoimentos de especialistas, representantes de entidades protetoras de animais, profissionais do poder público, e ativistas - como a apresentadora Luisa Mell. Também há relatos de tutores de pets, como Patrícia e Glauce Gabriele. Patrícia adotou o cão Davi, para ajudar no desenvolvimento do filho, Arthur, que nasceu com síndrome de down. Ela afirma que dia a dia nota os avanços do filho, especialmente na relação com Davi, nas brincadeiras e na forma de Arthur demonstrar afeto ao cachorro. Já Glauce conta sua experiência como tutora de dois cães cadeirantes, que tantas vezes são rejeitados, mas que podem manter uma vida plena com o dono certo.

Já os depoimentos de Alessandro Desco, da ONG Pit’s Ale, e da ativista Luisa Mell, mostram o quanto a crueldade com os animais ainda é uma crescente e muitas vezes fica impune. Alessandro resgata animais da raça pitbull, geralmente em estado deplorável por serem usados em rinhas clandestinas. Recentemente, Luisa Mell estampou as manchetes nacionais, ao denunciar o Instituto Royal, que mantinha mais de 170 cachorros em condições de tortura para testes científicos.

O documentário que dá uma noção ampla do que tem sido a luta da causa animal no País, destacando as vitórias alcançadas e o longo caminho a ser percorrido também pode ser conferido via streaming pelo Box Brasil Play.