Mudanças climáticas são tema de exposição inédita no Museu da Pucrs

Já pensou em se colocar no lugar do outro para saber o que ele sente? E se "este outro" for o planeta Terra? Pois isso será possível, sim, e na prática. A partir desta quinta-feira (7), a exposição inédita Mudanças Climáticas e Tecnologia, no Museu de Ciências e Tecnologia da Pucrs, possibilitará ao público sentir, por meio de um simulador no experimento Ciclos de Milankovitch, os movimentos terrestres e verificar sua relação com a variação da incidência dos raios solares – e consequentemente da temperatura – sobre nosso planeta.

Também será possível sentir na própria pele as consequências do efeito estufa, experimento que ocorre dentro de uma cabine fechada e que permite uma interação sensorial. Ali, o visitante sente a temperatura ambiente de quatro graus Celcius maior que a temperatura externa à cabine. Esses quatro graus de diferença são suficientes para perceber como será a temperatura média na Terra ao final deste século, caso não se busquem alternativas para mitigar a emissão de gases de efeito estufa.

Ao todo, serão 14 tipos diferentes de experiências proporcionarão diferentes perspectivas e sensações em cinco eixos que debatem diferentes aspectos das mudanças climáticas: interferência humana, catástrofes ambientais, importância do carbono como fonte de energia, tecnologias limpas de carbono contra a crise climática e o futuro que você espera ainda pode ser o futuro que espera você. A exposição Mudanças Climáticas e Tecnologia também contará com recursos de audiodescrição e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A mostra foi desenvolvida a partir de pesquisas e ações realizadas em parceria entre o Museu de Ciências e Tecnologia e o Instituto do Petróleo e Recursos Naturais (IPR), estruturas ligadas a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Pucrs. O projeto possui financiamento da Global CCS Institute e da Carbon Sequestration Leadership Forum, empresas líderes mundiais na implantação da captura e armazenamento de carbono, uma tecnologia vital para combater as mudanças climáticas.

De acordo com o professor e pesquisador do IPR Rodrigo Sebastian Iglesias, responsável pela conquista do financiamento internacional da exposição, os impactos para a sociedade já estão sendo sentidos e serão ainda piores se não houver um esforço contínuo global.

Iglesias explica que eventos climáticos extremos, como ondas de calor, tempestades, inundações, incêndios florestais, serão cada mais frequentes. Em março deste ano, por exemplo, o professor destacou as ondas de calor extraordinárias que registraram temperaturas de 40°C na Antártica e 30°C no Ártico.

"A influência do homem no aquecimento da atmosfera e dos oceanos é cada vez mais evidente. Por isso, é fundamental entendermos qual o papel da sociedade no sistema climático da Terra, reconhecendo a importância do carbono como fonte de energia e o protagonismo das tecnologias no combate desta crise”, destaca o docente.

Para a professora e coordenadora de ações educacionais do MCT Renata Medina, o Museu de Ciências e Tecnologia da Pucrs tem o compromisso em manter o seu público visitante informado sobre as questões mais relevantes em ciências. “Por se tratar de uma questão de grande urgência para a manutenção da qualidade de vida de todas as espécies do nosso planeta, uma exposição interativa que proporcione ao visitante uma imersão sobre o assunto, se mostra de grande significância para a nossa sociedade”, aponta a professora Renata.

Uma exposição sustentável

A exposição Mudanças Climáticas e Tecnologia foi produzida a partir de alternativas para minimizar impactos ambientais, utilizando-se de materiais como Drywall, MDF, iluminação com tecnologia LED e tintas à base d’água.

Considerada uma tecnologia limpa, o Drywall (gesso acartonado) consiste em estruturas pré-fabricadas feitas com aço e placas de gesso que podem ser recicladas em novos produtos com o objetivo de reduzir o desperdício e melhorar a condição do solo. Já o MDF mistura fibras de madeira prensada de eucalipto ou pinus reflorestados. Suas sobras são trituradas e transformadas em novas chapas do material.

A iluminação com tecnologia LED utiliza 82% menos energia elétrica que uma lâmpada incandescente comum, com durabilidade média de 50 mil horas e reciclabilidade de 95% dos seus componentes. E as tintas à base d’água têm impacto 90% menor nas emissões de compostos orgânicos voláteis (COVs), bem como de gases de efeito estufa.

Além disso, a parceria estabelecida com pesquisadores do Instituto do Petróleo e Recursos Naturais da Pucrs possibilitou a capacitação da equipe do Museu – especialmente àqueles que dialogam diretamente com o público visitante – a respeito do tema sustentabilidade, o que, além de reforçar o papel do MCT como museu universitário, cria possibilidades efetivas de difusão de ideias baseadas em ações sustentáveis.