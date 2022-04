Espaço 373 recebe banda formada por 16 músicos instrumentistas

Com o intuito de continuar o legado das grandes bandas de jazz, uma das maiores revelações da música instrumental do Rio Grande do Sul sobe ao palco do Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) para dois dias de apresentação. Criada no final de 2021, a Lucas Brum Big Band, formada por 16 jovens músicos, irá tocar nos dias 8 (sexta-feira) e 9 (sábado), às 21h.