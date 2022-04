Distribuição de ingressos e debate marcam exibição de peça no Theatro São Pedro

Depois de participar da 23ª edição do Porto Verão Alegre e de realizar uma temporada de duas semanas no Teatro Bruno Kiefer, o espetáculo O inverno do nosso descontentamento – Nosso Ricardo III chega ao Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº) para três dias de apresentação. As sessões acontecem nesta sexta-feira (8) e neste sábado (9) às 21h, e no domingo (10) às 18h.

A montagem reverencia William Shakespeare em um de seus textos mais conhecidos, Ricardo III, celebrando também os vinte anos do Teatro ao Quadrado e a volta de Luciano Alabarse como diretor teatral.