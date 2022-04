Galeria .Ista recebe 'Policorpos', exposição inédita do fotógrafo Raul Krebs

Nesta quinta-feira (7), às 18h, ocorre o lançamento da exposição fotográfica Policorpos, na galeria .Ista (Rua São Salvador, 461, próximo ao 4º Distrito, em Porto Alegre). Assinada por Raul Krebs, a mostra é uma experiência estética que reúne cinco imagens que fazem ode ao corpo humano, desdobradas nas versões papel, tecido e projeção digital (vídeos). O trabalho do artista - que estava há dez anos sem expor individualmente - é resultado de uma pesquisa realizada entre os anos de 2018 e 2020, durante seu mestrado em Design Estratégico pela Unisinos.

Consolidado no mercado por sua trajetória de três décadas no campo da fotografia, principalmente a publicitária, autoral e, em especial, de moda, Raul Krebs também é professor universitário e músico. Ele conta que foi durante suas aulas que surgiram as inquietações para a criação do recente trabalho, que propõe uma reflexão à indústria sobre como vestir os corpos consumidores de moda sem considerá-los somente a partir do padrão convencional (alto, esbelto, esguio e magro).

"O que as pessoas vestem no dia a dia é bem diferente (do que é apresentado em desfiles de moda). Neste trabalho foram fotografados corpos que saem da grade das grandes redes de varejo, cujo o ponto de partida nas passarelas é sempre o mínimo (tamanho 36 para mulheres e 42 para homens) e não contempla tamanhos maiores", explica Krebs. Ele destaca que a ideia é ampliar a crítica (ética e política) e a reflexão sobre a representação dos corpos na moda e na sociedade.

Segundo o artista, as imagens sobrepostas em sua obra apresentam corpos distintos (gordos, magros, negros, trans), registrados a partir do conceito do corpo polissêmico (com muitas significações), polimórfico (muitas formas), agênero, mutante e em movimento. Ele admite que o maior desafio do trabalho foi resolver visualmente essa mistura de muitos corpos (até oito) em uma imagem só, dando a ideia do corpo em movimento (sendo a fotografia uma mídia estática). "Era um paradoxo para resolver", revela.

Krebs conta que o processo fotográfico envolveu técnicas de montagem que, ao sobrepor diferentes corpos, cria a imagem de um corpo que narra essa natureza mutante, polissêmica, polimórfica e de significações flutuantes e relacionais dos corpos humanos. "E o movimento é simbólico, até porque nosso corpo não é igual ao de ontem", considera o artista. Ele observa que, inclusive, fez versões negativadas das imagens (promovendo uma inversão de cores, e lembrando o aspecto do raio-x).

Em Policorpos, as imagens foram printadas em diferentes superfícies (como o papel Hannemulle e tecido translúcido), em formatos que variam entre as dimensões de 20 cm X 25 cm até 170cm x 130cm. O público poderá, de certa forma, interagir com os tecidos soltos, com balanço natural, "o que possibilita que as pessoas rocem nestes corpos". Ainda será possível escutar sons relacionados, no caso das imagens projetadas. Para a mídia digital, o artista se inspirou na poesia de Claudia Schroeder – As Partes Nuas. "Acabei fazendo um vídeo-arte (ao inserir locução e trilha sonora)."

O artista observa que, segundo o filósofo francês Jacques Rancière, a fotografia opera uma articulação entre o visível e o dizível, aproxima-se da imaginação ou, mais especificamente, do regime de imagéité. E é nesse mesmo regime de relações entre a imagem e o real que a fotografia de Krebs opera e constrói uma narrativa que ressignifica o conceito de corpos na moda e que rompe com os cânones de corpos magros e esguios, fruto da construção cultural enraizada na sociedade contemporânea. "Trata-se de uma discussão que supera o corpo físico e encontra no corpo discursivo um espaço de diálogo e questionamento."

"O Raul realiza um percurso crítico e reflexivo, que resulta em imagens sensíveis e inquietas", avalia a curadora da exposição, Claudia Palma. "Os visitantes da exposição vão ser envoltos por uma narrativa imagética polissensorial", adianta Claudia, que é doutora em Design Estratégico pela Unisinos e mestre em comunicação social (Pucrs) e Relações Públicas (Ufrgs).

"Acho reduzido que teses interessantes fiquem dentro da academia", comenta o autor da exposição, ao explicar porque resolveu levar ao público geral uma pesquisa desenvolvida durante o mestrado. "Fui orientando da professora Ione Bentz, que é doutora em Linguística e Semiótica pela Universidade de São Paulo, fez Estágio pós-doutoral na Université de Paris 3, Sorbonne, e é mestre em Teoria Literária pela Pucrs", destaca Krebs.

Ela estará ao lado de Krebs durante um bate-papo sobre a exposição, aberto ao público, que acontecerá no dia 19 de abril, na Galeria .Ista, às 19h. Mediado pela curadora da mostra, o debate irá se focar na ideia do corpo discursivo, relacionando-o com os diversos campos e, principalmente, com a moda, adianta o fotógrafo. A mostra permanecerá aberta ao público (mediante agendamento) de forma gratuita, até 30 de abril, sempre das 14h às 18h.

Ao ressaltar que o ensino de moda está sempre em mudanças. Krebs afirma que "tudo indica que há uma tendência de, no futuro, a academia começar a estudar mais o corpo, que é o início e o fim da moda." Ele avalia que é o corpo que justifica a moda, e explica que, exatamente por isso, todos os corpos registrados para o trabalho estão nus. "Apesar disso, não considero que tenha que ter restrição de idade. Inclusive meu filho vai comigo. Ele tem dez anos, e entende o trabalho, sabe que é algo natural. O corpo tem mais é que ser mostrado."

Sobre o corpo "vestido", Krebs destaca que é um corpo "escondido". "Os designers precisam olhar estes corpo nus, porque vestidos eles têm uma outra significação. Quando nu, é um corpo zero, é o policorpo, que é difícil de definir."