Espetáculo 'Velha D+' discute o preconceito de idade com as mulheres

Teatro, música e dança compõem a performance da atriz Fera Carvalho Leite no monólogo Velha D+, que será exibido nesta quinta-feira (7), às 19h, no Teatro do Sesc Porto Alegre (Av. Alberto Bins, 665). Os ingressos para a performance estão à venda na bilheteria do local por R$ 25,00 (público geral) e R$ 20,00 (comerciários e empresários).