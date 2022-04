Cinemateca Paulo Amorim exibe o documentário De olhos abertos

Baseado na história do jornal Boca de Rua, há 21 anos em circulação na cidade de Porto Alegre, o, de Charlotte Dafol, chega nesta quinta-feira (7) na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736). Através de entrevistas com as pessoas em situação de rua que integram o veículo, a obra aborda questões como injustiças, violência, drogas, saúde pública e preconceito.