Sílvio Benfica lança livro com bastidores da Rádio Osório

A partir desta quinta-feira (7), o público poderá conferir em livro a história documentada de um dos mais importantes veículos de comunicação do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Escrito pelo jornalista e radialista Sílvio Benfica, Segredos e bastidores: a Rádio Osório que você não conhecia (Papo Abissal, 120 páginas, R$ 42,90) traz em suas páginas as lembranças afetivas do autor em forma de crônica.

Afirmada por um farto material fotográfico, a obra terá quatro lançamentos previstos no mês de abril, começando por Osório nesta quinta-feira (7) às 20h. na sequência, vai a Santo Antônio da Patrulha (dia 8 de abril, às 19h30min), retorna a Osório (28, às 20h) e comparece também a Capão da Canoa (29, às 19h30min).

De forma precisa e instigante, o trabalho celebra a memória de um tempo de grande importância para a cidade através de entrevistas ilustres, fatos curiosos e momentos significativos do cotidiano de produção. Para isso, o autor conta com a colaboração de dois grandes amigos e ex-parceiros de redação: Mário Sérgio Gubert e Clóvis da Silva Brum.

AGENDA DE LANÇAMENTOS

Dia 07 de abril de 2022, 20h - Lançamento, seguido da palestra “Segredos e Bastidores: A Rádio Osório que você não conhecia” com Silvio Benfica na Câmara de Vereadores de Osório (Av. Jorge Dariva, 1211, Centro);

Dia 08 de abril de 2022, 19h30min - Lançamento, seguido da palestra “Segredos e Bastidores: A Rádio Osório que você não conhecia”, com Silvio Benfica, na Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha (Avenida Borges de Medeiros, 602, Cidade Alta);

Dia 28 de abril de 2022, 19h30min - Lançamento, seguido da palestra “Segredos e Bastidores: A Rádio Osório que você não conhecia”, com Silvio Benfica, no Clube José do Patrocínio em Osório (Rua Barão do Triunfo, 1096, Centro).

Dia 29 de abril de 2022, 20h - Lançamento, seguido da palestra “Segredos e Bastidores: A Rádio Osório que você não conhecia”, com Silvio Benfica, na Casa de Cultura Érico Veríssimo em Capão da Canoa (Avenida Flávio Boianovski, 787).

Onde adquirir

Em Porto Alegre:

Rua da República, 58, Cidade Baixa, Porto Alegre | Fones: (51) 3221.0006 | 51 3061.9717

Em Osório:

Livraria BambiStore, Fone: 51 999175293 | Whatsap: 55 51 995685330, email: [email protected] | https://www.instagram.com › bambistorelivraria

Preço médio: R$ 42,90