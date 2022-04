Vinícola na Serra Gaúcha terá festival com música e gastronomia em outubro

Que tal aproveitar a paisagem de videiras para curtir música e ainda ter boa comida e vinho, claro? É o que estará no cardápio em outubro em uma das vinícolas mais conhecidas da Serra Gaúcha. Será o Casa Perini Music Day, em 11 de outubro.

O Vale Trentino, em Farroupilha, próximo à igreja de Santos Anjos, s/n Santos Anjos, terá shows de Alok e Zeeba. A vinícola valoriza o que será uma das atrações, o pôr do sol, que deve emoldurar as apresentações. Os ingressos do primeiro lote, que já estão à venda pelo aplicativo Uhuu e na sede da vinícola, custam entre R$ 250,00 e R$ 3 mil. A produção uniu a Perini e Rüthers Produções, que atuou na curadoria.

A vinícola aposta na experiência aliada ao enoturismo e música. "É a união de um evento enograstronômico e musical”, define, em nota, Franco Perini, diretor da Casa Perini. O empreendimento comporta cerca de três mil pessoas. "Alguns setores terão serviço de garçom, com comidas e bebidas harmonizadas especialmente para a ocasião", diz a organização.

O menu gastronômico das áreas vip é assinado pelos chefs Vicente e Arthur Perini. "O cardápio se baseia nas raízes dessa terra, desde a chegada dos imigrantes italianos da família em solo gaúcho, até a tradição em receber e acolher", adianta Arthur.