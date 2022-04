Sesc/RS abre inscrições para oficina virtual de criação literária

Com a temática Tal história, tal narração, o Sesc/RS abre as inscrições para uma oficina virtual de criação literária com o escritor Nilton Resende, de Alagoas. O curso, que acontece entre os dias 25 e 29 de abril, irá abordar os tipo de narração adequados a cada história através da leitura e da discussão de textos nos mais diversos formatos.

www.sesc-rs.com.br/cultura/artedapalavra Os interessados podem realizar a inscrição gratuitamente através do site. A classificação indicativa é de 16 anos e os encontros, organizados pelo Sesc Uruguaiana, ocorrem pela plataforma Zoom, das 18h30min às 20h30min.

Resende, responsável por comandar as aulas, é professor adjunto de Literatura na Universidade Estadual de Alagoas. Tem contos e poemas publicados no exterior e, no cinema, trabalha como roteirista, ator, preparador e diretor de elenco.