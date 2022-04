Porto Alegre sediará primeira etapa de residência artística com diretor do Centre Coréographique National de Tours

Coreógrafos, dançarinos e intérpretes com trabalhos voltados para a infância são o público-alvo do projeto Oficinas do Mundo, iniciativa que visa promover intercâmbio artístico entre o Brasil e a França, com o estímulo à criação de espetáculos de dança para crianças.

Idealizado pelo Centre Coréographique National de Tours (CCNT - França) em parceria com a Embaixada da França no Brasil, o projeto envolve um conjunto de ações de qualificação e capacitação profissional, que devem ocorrer em três etapas, entre abril de 2022 e maio de 2023. A primeira prevê oficinas presenciais em cinco cidades brasileiras, no período de 19 a 28 de abril de 2022.

No Estado, a ação ocorre através da Secretaria de Cultura (Sedac-RS) e do Serviço Social do Comércio (Sesc/RS). Em parceria com o Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen), a entidade irá selecionar (segundo os critérios preestabelecidos pela coordenação geral do projeto) os participantes da residência de criações coreográficas com foco na infância, que será conduzida pelo diretor do Centro Coreográfico Nacional de Tours, Thomas Lebrun.

A residência visa o aproveitamento e amadurecimento artístico dos criadores que têm a arte para a infância e juventude como tema. Com ampla experiência em criações artísticas do gênero, o coreógrafo estará em Porto Alegre no próximo dia 21, ministrando o encontro (com vagas para 20 pessoas) na Casa de Cultura Mario Quintana, das 10h às 13h e das 14h às 17h. Antes, o projeto terá passado por Fortaleza (CE), e após ocorrer na capital gaúcha, segue para Brasília (DF), Campo Grande (MS), e Salvador (BA), nos dias 23, 24 e 27, respectivamente.

inscrições estão abertas e seguem até esta sexta-feira (08). A lista dos selecionados será divulgada pelo Iacen e Sesc/Rs no dia 14 de abril. Asestão abertas e seguem até esta sexta-feira (08). A lista dos selecionados será divulgada pelo Iacen e Sesc/Rs no dia 14 de abril.

A segunda etapa do projeto será uma imersão com Lubrun, durante os 12 dias (de 5 a 17 de setembro), que ocorrerá em Brasília. Para essa fase, serão escolhidos até dois participantes por cidade, totalizando no máximo dez pessoas.

Já a terceira etapa é projetada para abril e maio de 2023, também em Brasília e em Salvador. Os participantes poderão ser convidados pelos diretores e curadores da Mostra Internacional de Dança (MID) e/ou Vivadança (instituições apoiadores da iniciativa) para apresentar o resultado de seus trabalhos, sejam eles espetáculos ou cenas curtas - ou mesmo o processo de criação -, como parte da programação dos festivais no ano que vem.