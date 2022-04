BarraShoppingSul tem programação especial para as crianças na Páscoa

Unindo música, brincadeiras lúdicas e muitos desafios temáticos, o BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300) promove nos dias 7 e 14 de abril, a partir das 18h, uma programação gratuita especial de Páscoa. As atividades acontecem no BarraCadabra com participação da Cia Lúdica.

No espaço, as crianças poderão se divertir com show de música infantil, mini esquete teatral e caça aos ovos. Além disso, também terão desafios temáticos para alegrar o dia, como “coelho sai da toca”, “pula-pula coelhinho”, “passa ovo” e “corrida do ovo na colher”.

Tudo isso acontece em uma área de 2.500 metros quadrados, com 39 brinquedos de cordas, escorregadores, trampolins, pula-pula, gira-gira e diferentes circuitos lúdicos e sensoriais para crianças de 0 a 13 anos.

Para ter acesso, é necessário retirar antecipadamente um ingresso online e gratuito no aplicativo Multi.