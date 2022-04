Sarau do Solar apresenta show acústico de Aretha Lima

Nesta quarta-feira (6), às 18h30min na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara (Rua Duque de Caxias, 968), o Sarau do Solar recebe um show acústico de Aretha Lima. Acompanhada por Paulo Fens no violão, a artista mescla em sua apresentação os ritmos da bossa nova, MPB e samba.